詹啟賢：黨有人才斷層 有年紀要多承擔

宣布參選國民黨主席的國民黨前副主席詹啟賢今天說，國民黨有點人才斷層的感覺，因此像他們這種稍微有點年紀的人，就應該要多承擔一點，趕快把年輕人帶上來，為國家儲備人才。

詹啟賢下午出席亞太青銀共創協會會員大會時表示，經過這8年來，國民黨青壯世代的精英，差不多都消耗掉了，有點人才斷層的感覺；而許多年輕人很優秀，但對於複雜的人際關係，與敏感問題，就需要稍微有經驗的人來帶領。

詹啟賢說，像他們這種稍微有點年紀的人，就應該要多承擔一點，趕快把年輕人帶上來，讓年輕人能有更多的歷練與發展，才能為國民黨或是國家儲備一些人才，進而建設國家與造福社會。

他說，如何讓社會的人才能夠累積，這是大家要去思考的，他也在努力，在將來人才的培育、世代的交替上達到真正的傳承。

此外，詹啟賢也談到，現在政府從對立之中，要實施所謂的公平正義，他認為這是錯的，且這整個出發點是不對的，中華文化的傳統就不是這樣，應是一個和諧的社會，而且禮運大同篇裡也說得很清楚，不是只偏重一個方向。1060218

(中央社)