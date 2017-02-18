詹啟賢：黨有人才斷層 有年紀要多承擔
宣布參選國民黨主席的國民黨前副主席詹啟賢今天說，國民黨有點人才斷層的感覺，因此像他們這種稍微有點年紀的人，就應該要多承擔一點，趕快把年輕人帶上來，為國家儲備人才。
詹啟賢下午出席亞太青銀共創協會會員大會時表示，經過這8年來，國民黨青壯世代的精英，差不多都消耗掉了，有點人才斷層的感覺；而許多年輕人很優秀，但對於複雜的人際關係，與敏感問題，就需要稍微有經驗的人來帶領。
詹啟賢說，像他們這種稍微有點年紀的人，就應該要多承擔一點，趕快把年輕人帶上來，讓年輕人能有更多的歷練與發展，才能為國民黨或是國家儲備一些人才，進而建設國家與造福社會。
他說，如何讓社會的人才能夠累積，這是大家要去思考的，他也在努力，在將來人才的培育、世代的交替上達到真正的傳承。
此外，詹啟賢也談到，現在政府從對立之中，要實施所謂的公平正義，他認為這是錯的，且這整個出發點是不對的，中華文化的傳統就不是這樣，應是一個和諧的社會，而且禮運大同篇裡也說得很清楚，不是只偏重一個方向。1060218
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。