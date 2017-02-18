駁小黨化 洪秀柱：當主席後人越來越多

面對外界小黨化、泡沫化質疑，尋求連任的中國國民黨主席洪秀柱今天說，她當了黨主席後，人越來越多，沒有小；若主席選後黨因此分裂，有人棄黨而去，會被黨員唾棄。

洪秀柱下午接受總統府前副祕書長羅智強臉書直播專訪。網友提問人頭黨員如何處理、連任後黨是否會小黨化、泡沫化、黨主席競爭激烈，選後可能分裂等問題。

洪秀柱說，都怪民進黨做太爛，大家都想要來承擔，有優秀對手競爭是好事，不然像她選總統「沒人要下來只好我扛」，也給大家多元選擇，希望大家不要用負面來看。

面對小黨化、泡沫化質疑，洪秀柱說，去年她選黨主席就有人這樣講，但她當主席後人越來越多，「沒有小」，重點是黨給人家什麼正面力量和願景，「國民黨怎麼會泡沫化，這是不可能的事情」。

對於選後可能分裂，洪秀柱說，這也正好讓黨員檢驗，她絕對有信心把黨務做好，也讓各陣營都派人監督，發現有問題就改，當事人應該沒有話說；選完了，這些人在政壇這麼多年，「不相信他們真的會棄黨而去」，如果真的這樣，這些受黨栽培多年的人會被唾棄；因此她以無私的心參與這場選舉，接受大家的檢驗。

她也呼籲除了候選人要說好話、做好事、存好心外也呼籲支持者不要酸來酸去，「我覺得柱粉挺兇的，能不能不要這麼兇阿」，羅智強也分享自己的觀察，臉書留言若是挺柱的通常滿平靜，若不是挺柱的，會被罵很兇。1060218

(中央社)