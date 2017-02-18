澎湖縣警察局為陞職人員授階

澎湖縣警局為激勵員警工作士氣，對近期警員調陞巡官、偵查員(二線一星)及巡佐、警務佐(一線四星)職務人員辦理授階典禮， 17日利用局務會報時間，由局長劉祥浤親自為陞職人員授階。

本次陞職人員如下：

一、馬公分局警員楊佩珊調陞該分局巡官。

二、馬公分局警員唐意婷調陞馬公偵查隊偵查員。

三、馬公分局警員許聰仁調陞保防科警務佐。

四、白沙分局警員蔡明傑調陞望安分局巡佐。

劉局長除肯定陞職人員平日工作表現外，並表示陞職是本身責任的加重，更應做好份內的工作，期勉員警繼續堅守崗位，全力建構「無毒家園」及有效降低交通事故傷亡等目標，為本縣治安、交通及為民服務工作更加努力，提供縣民安全優質的生活環境。

(中時)