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我要評比

澎湖縣車船處交通船106年2月份航班異動

一、原訂2月20日由南海之星航行高雄→七美→望安→馬公，更改為2月23日航行。

二、原訂2月23、24日由光正6號航行望安←→七美←→高雄航線更改為2月19、20日航行。

三、固定航班2月21、22日航行馬公←→望安←→七美航線更改為南海之星2號航行。

三、如有異動將隨時公告於交通船候船室及車船處網站(http://www.phpto.gov.tw)最新消息，敬請上網查看。

(中時)