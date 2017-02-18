兩年愛愛62次 17歲女仍護離婚男

臺灣嘉義地方法院。(高錦如攝)

遭家長反對，當年14歲的少女仍愛相隨，交往8天離家出走，被告的25歲劉姓男子曾勸阻，但少女回「如果不陪我，就要自己翹家」，兩人同居後，兩年發生62次性行為，也產下一女；劉男今被判2年有期徒刑。

判決書指出，被告劉男國中畢業，從事粗工、曾離婚，2014年12月5日和少女交往，2015年1月發生第一次性行為，其行為則持續到2016年6月，兩年多來累積達62次的性行為，同居後，於2016年產下一女，目前則由劉男母親照顧。

判決書指出，審酌兩人曾交往過，為男女朋友關係，但劉男為滿足性慾，與少女性交次數頻繁，自制力欠佳、法治觀念薄弱，對少女身心及人格發展都有不良影響。

判決書也提及，劉男另涉侵占租來的機車，但已與被害人達成和解，一審依對14歲以上未滿16歲之女子性交罪，判劉男兩年有期徒刑；侵占罪處拘役30日，可易科罰金，全案仍可上訴。

(中時)