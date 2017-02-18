200多名台人涉詐騙案 西班牙同意引渡至陸

200多名台灣籍人士涉嫌在西班牙從事電信詐騙案；圖為去年12月遭到西班牙警方協同中國大陸公安逮補。（資料照片／圖取自鳳凰網）

200多名台灣籍人士涉嫌在西班牙從事電信詐騙案，去年12月遭到西班牙警方協同中國大陸公安逮補。西班牙政府於當地時間17日內閣部長會議中決定，將同意中國大陸對涉及電信詐騙案的269名我國籍及陸籍嫌犯引渡至中國大陸的請求，然全案應繼續進行相關司法程序。

外交部強調，西班牙行政部門未顧及「國籍管轄原則」且違反涉案當事人的意願，同意將包括多名我國人的涉案者引渡至中國大陸，此一決定已侵害我國人權益，並罔顧歐盟國家重視人權的傳統，外交部對此深表遺憾。

外交部指出，該電信詐騙案係由西班牙與中國大陸長期合作聯手破獲，其中涉案的我國籍人士200餘名。案發後我方持續力洽西國政府，且業以正式管道向西國提出引渡請求，主張將我國籍涉案者遣送或引渡回台，惜西班牙與中國大陸簽有引渡條約及司法互助條約，西國政府始終未對我正面回應。

因本案西國司法程序尚未完成，外交部及駐西班牙代表處將與我司法警政機關合作，繼續透過法律程序爭取涉案國人應有的司法權益。

外交部說，去年12月案發後，外交部及駐西班牙代表處均即成立專案小組，積極處理。駐西班牙代表處並全力進洽西方，表達我政府嚴正立場，請西國完成司法程序後，依國籍管轄原則將涉案國人遣返我國。駐西班牙代表處亦全體動員分赴不同拘留所多次探視涉案國人，持續協助涉案國人與家屬聯繫及提供相關協助。

(旺報)