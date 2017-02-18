司院有感司改 啟動不動產交易契約公證

司法院今天宣布，從人民觀點推動有感司法改革，先推動多項變革中，協調法務部訂立民法第166條之1「施行日期」，啟動民國88年通過的不動產交易契約公證規定，減少房市爭議。

司法院祕書長呂太郎今天表示，司法院配合總統府司法改革國是會議，先行積極推行7大重點措施，包含「堅守人權保障價值」、「確保司法正義實現」、「建構弱勢友善審判程序」、「合理減輕法官工作負荷，提高審判品質」、「建構更有效能的審判程序」、「推動透明的司法」及「加強司法與社會的對話」。

呂太郎表示，許多民事官司涉及不動產買賣，為避免紛爭產生，將協調法務部訂立民法第166條之1的「施行日期」，使民國88年通過的不動產交易契約事先公證規定得以強制施行，也將研究在法庭外有個自主解決方式，也就是法庭之友(ADR)制度的可行性。

民法第166條之1規定「契約以負擔不動產物權之移轉、設定負擔或變更之義務為標的者，應由公證人作成公證書。 未依前項規定公證之契約，如當事人已合意為不動產物權之移轉、設定或變更而完成登記者，仍為有效」規定，受民法債編施行法第36條第2項但書規定「但民法第166條之1施行日期由行政院會同司法院另定之」。以至於遲遲未實施。

呂太郎表示，鑑於勞資爭議訴訟除了影響勞工個人權益外，更影響其家庭生計，有迅速解決的必要性，而解決勞資爭議所須證據，有偏重於資方情形，必須以法律調整，以符合實質公平，司法院研議制訂勞動程序特別法，以保障勞工在勞資爭議訴訟事件的權益，初步委託政大教授蒐集各國勞資爭議進行研究，另考量勞方財力較不足，起訴費用將降低門鑑。

被告人權保障部分，司法院將研議完成刑事訴訟法修正草案，規定偵查中檢察官聲請羈押，在法院審查時，將採強制辯護，並擴大律師在偵查中的羈押閱卷權；確保司法正義實現部分，法院宣示判決時，被告應到庭聆判，若被告遭判刑2年以上，法院即時啟動羈押審查程序。

司法院除加強和解、調解，以錄音代筆錄，防止濫訴，研議刑事第二審採認罪協商制度，民事第二審採有條件獨任審判。

為使司法與社會有充分良好的對話，司法院將成立專責小組執行政策，包含繼續辦理法院與民有約，強化司法信箱功能，辦理民眾對司法觀感的問卷調查，讓人民了解法庭及訴訟程序運作原理及實情。1060218

(中央社)