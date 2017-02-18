禮儀師偷喪家錢 稱心臟病開刀需用錢

吳姓禮儀師偷喪家錢，把得手現金埋在土裡。（莊哲權翻攝）

葬儀社吳姓禮儀師，日前在台東縣鹿野鄉瑞和村治喪時，竟趁屋主忙碌之際潛入臥房偷竊，得手新台幣1萬2800元及日幣1萬2000元，偷竊過程被屋主外甥女發現，吳嫌辯稱心臟病開刀需用錢才會行竊，被害喪家氣炸，報警處理。

65歲吳姓禮儀師日前受雇到鹿野鄉瑞和村治喪時，趁屋主忙錄之際，潛入喪家臥室內偷竊，竊得贓款1萬2800元台幣及1萬2000元日幣，還將得手現金埋在屋旁土堆裡，以為神不知鬼不覺，但偷竊過程已遭屋主外甥女發現，通知姨丈及親友，但吳嫌堅決否認犯行，被害喪家氣炸，報警處理。

關山警察分局瑞源派出所警員獲報後前往現場，吳嫌見警察來了，自知無路可逃，加上證人指證歷歷，只好坦承犯行，並將藏於屋旁土堆裡的贓款取出交還屋主，吳嫌辯稱因為患有心臟疾病要動手術需要1筆錢，才會一時想不開而行竊，警方將吳嫌依竊盜現行犯移送法辦。

(中時)