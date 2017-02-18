參加台中市春季旅展 摸彩拿大獎
2017台中春季旅遊大展人潮不斷，為讓活動高潮不斷，主辦單位加碼提供豐富抽獎禮品，每天都舉辦買5000元送1張摸彩券抽大獎活動，獎品從旅遊套裝行程、5星級飯店住宿券、自助餐券、自行車到電視機、洗衣機、空氣清淨機等家電，讓民眾在金雞旅展有吃、有拿，還可把大獎抱回家。
「恭喜您！」今天下午在台中春季旅遊大展主舞台，由主持人舉行摸彩抽獎，很多投下摸彩券的民眾充滿期待，希望購買旅展產品還能得大獎，1名民眾花8萬元大手筆購買旅展的產品，抽中2張住宿券和1支手錶，直呼：「太讚了！值回票價！」
每次有旅展都會來撿便宜的張先生說，要和女友去韓國玩，來台中春季旅展發現場地大，參展家數多，各家旅行社齊聚，可以多方比價又能獲加碼優惠，很划算，加買了不少飯店餐券，還幸運抽到電風扇。
台中春季旅展分成7大區域，分別為國際旅遊區、寶島休閒旅遊區、台中市旅遊產業區、伴手禮特區、飯店渡假村區、戶外用品區、觀光推廣區等；邀請20家國際旅行社、華航及長榮兩大航空公司推出超高CP值行程組合與機票優惠方案。
各縣市政府也邀集優質旅遊民宿業者、伴手禮廠商整合行銷，主辦單位表示，每天下午的抽獎活動，獎品包括洗衣機、液晶電視、空氣清淨機、腳踏車和飯店住宿券，還有廈門4天3夜旅遊等大獎。
(中時)
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