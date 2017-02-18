全球僅存16台 捷豹XKSS跑車拍賣價上看5億

數量稀少的經典跑車Jaguar XKSS，將在三月份於美國進行拍賣。（達志影像/Shutterstock）

古董跑車一直是收藏家們的最愛，愈有話題性或愈稀少的車款，其身價更是水漲船高。英國知名車廠捷豹（Jaguar），旗下最稀少的跑車系列之一：1957年的XKSS跑車，其中一輛將於下個月進行拍賣。這款全球僅存16台的跑車，最終拍賣價將有機會上看1,350萬英鎊（約5.15億台幣），成為英國有史以來最貴的道路跑車。

據英國太陽報（The Sun）報導，昂貴且有故事的跑車，一直都是拍賣場上熱門的焦點，下個月美國的拍賣會場上將迎來一輛罕見的跑車- 捷豹XKSS型，這輛出廠於1957年的跑車，原收藏家來自加拿大蒙特婁（Montreal, Canada）。這輛跑車之所以引人注目，在於其亮麗的外型和稀有性，從開始生產至停產為止，總共指出廠25台，而如今全球僅剩16輛存世。也因為如此，讓這輛當年新車價2,500英鎊（約95,457台幣）的跑車，預估拍賣價上看1,350萬英鎊（約5.15億台幣）！

全球僅剩16輛的Jaguar XKSS跑車內裝。（達志影像/Shutterstock）

當前最貴的英國道路跑車款，奧斯頓馬丁旗下的DB4 GT Zagato跑車。（圖/ Brian Snelson@維基百科）

捷豹XKSS跑車，屬於旗下D系列的道路跑車一種，是捷豹在1956年暫停賽車業務後，首款投入的道路跑車系列。首次出廠時間為1957年，總生產量為25輛。XKSS跑車使用編號XK6的直列六缸引擎（inline 6-cylinder engine），根據專業汽車雜誌的測試，這款跑車從零到100公里的加速只需要5.2秒，最高時速能到達239.8公里。這款珍貴的跑車如今僅存16輛，其中12輛在美國、2輛在加拿大、1輛在香港，還有1台則是在英國。

Jaguar XKSS 的紀錄片。

目前英國出產的古董道路跑車收藏品中，最高價的莫過於2015年12月拍出奧斯頓馬丁（Aston Martin）DB4 Zagato，當年以950萬英鎊（約3.62億台幣）賣出，若本次的捷豹XKSS跑車成功賣出，將刷新歷史紀錄，成為最高價的道路跑車。

(中時電子報)