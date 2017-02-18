雞排大王NONO月賺5千萬 不受禁宰令影響因...

NONO表示雞排店因用白雞，所以不受「禁宰禁運」影響。（圖／中時資料照片）

因禽流感疫情逐漸擴大，防疫局日前宣布全國家禽禁宰禁運七天，令市場面臨缺貨危機，男星NONO在2015年創辦「艋舺雞排」，如今分店已達70家，今(18日)媒體問他是否擔心遭禽流感疫情影響生意，他淡定表示由於貨源是用禁令除外的白雞，所以不受影響，且目前庫存量充足，品質沒問題，相信能撐過這段非常時期。

據《蘋果日報》報導，被稱為台灣「雞排大王」的NONO，2年前開張第一家雞排店，如今在全省有6間直營店、64間加盟店，每月全台營業額約近5000萬，面臨疫情增溫，他透露有跟上游廠商簽約，對於「禁宰禁運」禁令不太擔心，只擔心所使用的白雞肉會遇到供不應求狀況，廠商會順勢要求漲價。

(中時電子報)