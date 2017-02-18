鐵漢老爸隨女兒共舞芭蕾 笑歪眾人

美國一群壯壯老爸撩下去，在寶貝女兒有模有樣帶領下「翩翩」起舞。老爸們超投入，跟著轉圈圈、跳躍，但動作卡卡又怪怪，肢體大打結，不是差點跌跤就是腿抬不起來，讓人笑歪。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，賓州費城舞蹈中心決定以特別課程歡慶情人節，突發奇想請學生邀老爸來。這些爸爸不只現身替芭蕾小舞者們打氣，甚至親自下海，在孩子的帶領下，跟著跳躍、下蹲、轉圈圈、單腳旋轉等。

爸爸們一臉專注，一個個出場，有些人輕鬆完成跳躍，但有些人手腳好像不聽話，差點跌倒或後腿老抬不高，笑料百出，但誠意滿點。

有些爸只是意思意思跳一下，但有些人甚至穿上蓬蓬裙完全融入。

舞蹈中心將3段影片放上臉書後，受到熱烈迴響，其中2段影片已吸引超過1200萬人次點閱。

這些暖心影片也獲數十萬人分享，老爸們還意外多了一堆新粉絲。

一名網友說：「這是我在臉書上所看過最可愛的影片了。看見這些爸爸們動作笨拙，顯然是為了小女兒而做不自在的動作，心都融化了。」

舞蹈中心向大家表達感謝說：「謝謝你們認可舞蹈帶給這個世界的美、愛和喜悅，這證明藝術、愛和家人是國際語言。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060218

(中央社)