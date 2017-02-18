罕見大翅鯨 七星潭海域現蹤

我要評比

睽違10多年，花蓮七星潭海域今天上午出現2頭大翅鯨，讓賞鯨船上的遊客尖叫聲不斷，直呼「超級幸運」；業者開心說，今天是值得紀念的日子。

花蓮賞鯨船業者呂世民表示，大翅鯨非常罕見，牠速度快、且在深海裡，1小時才會游出水面換氣，能夠這麼近距離看到，真的很不容易，距上一回看見大翅鯨有10多年了。

2頭大翅鯨一大一小，推測是母子。呂世民說，這個季節大翅鯨會游到日本、沖繩一帶尋找食物，在花蓮外海只是路過。今天上午外海陣風8級、浪高3公尺，大浪一路向陸地打來，大翅鯨隨著浪到近海來，才能看到。

呂世民說，通常體型較小的齒鯨類只有一個噴氣孔，大型的鬚鯨類有2個噴氣孔。當船長發現海面上鯨魚2道噴氣孔，再加上翅鯨獨有的小三角拱背，就知道是大翅鯨無誤。1060218

(中央社)