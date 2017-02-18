因應川普移民新政 墨使領館將發出生證
美聯社報導，墨西哥海外使領館將開始發放出生證明給在國內出生時未登記的國民。官方表示，發放出生證是因應美國移民新政的其中一項措施。
墨國對外關係祕書處先前可核發現有出生證明的合法副本。不過，在部分墨西哥農村，有些嬰兒不是在醫生出生，或是無法赴政府登記處辦理登記，因此一些移民沒有出生證明。
移民憑藉出生證明可申請墨西哥護照。
墨國對外關係祕書處昨天表示：「面對美國總統川普（Donald Trump）提出的新移民政策，墨西哥政府已宣布多項舉措來保護在美國領土的墨國國民，這次的作法就是其中之一。川普總統的移民新政已在美國多地引起許多關切。」（譯者：中央社周慧盈）1060218
(中央社)
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