美最佳總統評選 林肯榜首歐巴馬第12
今天公布的調查顯示，林肯、喬治華盛頓和小羅斯福是歷史學家心目中最出色的前3位美國總統，甫卸任的歐巴馬排名第12。
路透社報導，根據歷史學家對歷屆總統進行的排名，老羅斯福（Theodore Roosevelt）和艾森豪（DwightEisenhower）在43位美國總統當中名列第4和第5。
美國有線衛星公共事務廣播電視網（C-SPAN）在「總統日」（Presidents Day）週末來臨前，第3度展開這類調查。
美國萊斯大學（Rice University）歷史教授布林克里（Douglas Brinkley）在C-SPAN的聲明中說：「林肯（Abraham Lincoln）、喬治華盛頓（George Washington）和小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）再次榮登前3名，理當如此。歐巴馬首度進榜便擠上第12名，令人印象深刻。」
C-SPAN請91位總統歷史學家按照10個評分項目，替43位前總統進行排名；前兩次調查是在2000年和2009年。
在位8年、1月卸任的歐巴馬表現受到肯定，他在「為全民追求公平正義」這一項排名第3，在「與國會關係」則名列第39。
霍華德大學（Howard University）歷史教授梅福德（Edna Greene Medford）：「有人會認為甫卸任的歐巴馬總統排名應該會在更前面，但，當然，歷史學家傾向從長遠角度觀看過去，只有時間將證明他的功績。」
排名最糟的是安德魯．詹生（Andrew Johnson）、畢爾斯（Franklin Pierce）和布坎南（James Buchanan），他們甚至不敵在位僅1個月的哈里遜（William Henry Harrison）。（譯者：中央社劉文瑜）1060218
(中央社)
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