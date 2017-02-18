美太陽能裝機量 集邦估連降2年

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美國去年太陽能裝機量達到高峰，年增近1倍，市調機構集邦科技預期，今年與明年美國太陽能裝機量恐將逐年滑落，2019年裝機量才可望回升。

據研調機構GTM與美國太陽能協會報告指出，美國去年太陽能裝機量達14.6GW，年增95%，並刷新歷史新高紀錄。

除業者憂心太陽能投資稅減免法(ITC)不再續延，無法得到抵稅優惠，引爆搶裝潮，太陽能成本降低，具備成本競爭力，也是美國去年太陽能裝機量激增的主因。

展望未來，集邦科技分析師蔡旻純預期，今年美國太陽能裝機量恐將降至12.5GW，2018年裝機量將進一步降至9GW，直至2019年美國ITC第一階段最優惠的補貼截止前夕，才可望湧現新一波太陽能搶裝潮。

(中央社)