澳洲女子高球賽 李旻暫下滑至第35
LPGA澳洲女子高球賽，台灣選手李旻今天在第3回合揮出80桿，大失水準，目前總桿數為平標準桿的219桿，排名從昨天的並列第6，暫時下滑至並列第35。
美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）澳洲女子公開賽（ISPS Handa Women's Australian Open），當地時間16日起在澳洲的阿得雷德進行4回合共72洞賽事。
李旻前2回合分別打出67桿、72桿，今天第3回合卻出現4次柏忌、2次雙柏忌，僅射下1隻小鳥，成績為高於標準桿7桿的80桿。
錢珮芸打出72桿，總計3回合以217桿暫時並列第23、徐薇淩打出74桿，累積3回合以218桿暫時並列第30。
美國好手沙拉斯（Lizette Salas）以低於標準桿10桿的209桿，暫時領先所有選手。1060218
(中央社)
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