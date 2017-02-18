北韓擁核 王毅：復談有機會和平仍有望

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中國大陸外交部長王毅17日表示，北韓核試、國際制裁的循環不能再持續下去。陸方認為「復談還有機會，和平仍有希望」，美國與北韓應盡快做出政治決斷，中國大陸願繼續斡旋。

新華社報導，王毅德國時間17日在第53屆慕尼黑安全會議全會發表專題演講後，就朝鮮半島局勢回答現場提問，作上述表示。

王毅指出，解決朝鮮半島核問題有對話和對抗兩種路徑。2003至2009年，相關對話談判持續，有效管控北韓開發核彈；2009年後，「六方會談」完全中斷，北韓擁核問題逐漸進入對抗通道。

他說，北韓擁核問題自此呈現「核試、制裁、再核試、再制裁」的負面循環。「這一狀況不應再繼續下去了！因為其最終局面可能各方都無法承受，將是一個多輸的局面。」

王毅表示，中國大陸認為復談還有機會，和平仍有希望。

他說，除了嚴格執行聯合國安全理事會制裁決議，各方也不能放棄復談努力，不應再採取任何導致局勢緊張激化的行動，而要共同探索並找到重啟談判的契機，以各方都能接受的方式回到談判桌。

王毅說，美國與北韓在這方面是「最直接當事方」，有必要盡快做出政治決斷；中國大陸作為朝鮮半島最大鄰國，願繼續從中斡旋，發揮積極作用。

王毅17日在波昂會見美國國務卿提勒森（Rex Tillerson），兩人就朝鮮半島核問題深入交換意見。提勒森強調北韓核試及試射飛彈日益構成威脅，敦促北京約束平壤破壞穩定的行為。1060218

(中央社)