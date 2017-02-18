公私部門合作 一年移除近200公頃銀合歡

經屏東林管的監測與清除銀合歡，讓車城海口段的林木較有足夠的生長空間。（屏東林管處提供）

屏東林管處執行「恆春半島外來入侵種銀合歡移除復育造林計畫」已邁入第3年，去年1整年移除近200公頃林地的銀合歡，改善林木生長環境，今年則結合恆春公私部門移除銀合歡，也邀請林業生產合作社，在車城設置工廠，將銀合歡打成木屑再利用。

屏東林區管處與墾管處、縣府、三軍聯訓基地指揮部、各區公所、核三廠、國產署南區分署屏東辦事處等恆春土地轄管的公私部門，討論復育林地，與移除生長在主要道路2側、海岸林、生態保護區、特別景觀區的外來種銀合歡。

而在2015至2016期間已針對195.22公頃的林地進行移除銀合歡，加上復育則有301公頃，林管處表示，銀合歡的移除，不僅給樹木與生物喘口氣，還能再次利用，未來將邀請永在林業生產合作社於車城設置工廠，除就近協助伐採或收購合法來源之木材，也可將移除後的銀合歡打成木屑再利用。

林管處說，生物多樣性的維護需各國、民間社會、學術界和企業等共同採取行動，因此這次屏東林管理處與恆春半島各機關、團體合作，並邀請民眾，共同參與移除入侵銀合歡。

屏東林管處處長張偉顗表示，移除銀合歡後，若有復育林地需求，私有地主可透過鄉鎮公所申請苗木，社區與機構則可申請苗木綠化或造林，且造林方式以密植為原則，每公頃至少3,000株以上，連續6年加強撫育，就能達成植生復育成效。

(中時)