掃描瞳孔防疲勞駕駛 學者籲跟上時代

蝶戀花遊覽車在國道嚴重翻車，外界質疑司機可能疲勞駕駛。淡江大學運輸管理系副教授陶治中今天疾呼台灣應跟上時代，國外已有車上掃描瞳孔設備，可偵測駕駛狀況並及時預防。

13日蝶戀花旅行社在國5嚴重翻車，33人罹難，近一週來，各方指責，人的部分集中在業者無良讓司機超時工作、未幫駕駛投勞保、1日遊行程讓司機休息時間不夠；車的部分則是責怪19年車齡的遊覽車太老舊等，且矛頭都是對準交通部稽查不力。

陶治中說，現在先進國家的運輸業已走向人工智慧自動駕駛的科技管理，台灣如果法規、制度面不快跟上時代，所有檢討都只會原地踏步。

交通部已要求公路總局，1個月內檢討修正「汽車運輸業管理規則」，強制遊覽車客運車輛全面裝設動態資訊系統（GPS），並介接至公路總局指定的平台，以科學化管理，即時掌握車輛軌跡、駕駛行為，並記錄車輛行程。

陶治中說，只有GPS還不夠，這只是運輸科技化管理其中最基本的一項，以防範疲勞駕駛為例，歐美國家已有車輛掃描瞳孔感應設備，在駕駛剛出現疲勞狀態就能偵測到，並自動回報車輛管理中心，管理中心就立即經由行動通訊通知駕駛注意或採取必要措施。

陶治中說，自動駕駛主要是透過科技輔助，讓駕駛更安全，並取代人力管理的效率，以上路前車輛檢查為例，駕駛憑經驗用眼睛看有很大誤差，現在已有自動偵測設備，經由科技的診斷，不但省時，準確率也更高。

陶治中表示，政府一直在談車聯網，推動運輸技管理就是最好機會，未來所有路上行駛車輛的資訊都可透過車聯網互通，更有利交通管理與事故預防。

交大運輸管理系教授馮正民建議，政府利用這次國道遊覽車翻車事件，徹底革新遊覽車產業，大量人力稽查方式不是不能做，但投入再多的人力仍難做到全面性，且行政成本太高，科技管理監控是必然的趨勢，也是解決真正根本問題的做法。

馮正民也認為，目前對遊覽車的理法規應鬆綁，尤其在新科技時代，產業結構已在改變，對成立遊覽車公司的遊覽車數限制不該再是牢不可破，如果有業者的遊覽車數未達成立遊覽車公司標準，但願意在車輛安全上投資，安裝先進的安全輔助駕駛設備，政府就應讓這種優秀業者進入市場，才有辦法達到「獎優汰劣」。1060218

(中央社)