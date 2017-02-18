國道33死重大車禍 監委要查

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遊覽車國道翻覆造成重大傷亡，監察委員王美玉、仉桂美申請自動調查，將深入瞭解駕駛勞動條件、勞雇關係、靠行制度、大客車車體安全等結構性問題。

國道5號日前發生賞櫻團遊覽車翻落邊坡意外，造成33人死亡。監察院今天發布新聞稿指出，監察委員王美玉、仉桂美認有深入瞭解必要，14日申請自動調查。

監察院表示，監察院向來對於國內遊覽車安全問題十分重視，前已針對新竹尖石鄉中型巴士墜谷、阿里山公路翻車等遊覽車意外事故等，進行調查並提出糾正，要求相關權責機關徹底檢討改善。

監察院指出，國道5號仍發生遊覽車翻覆意外，顯示相關機關漠視監察糾正，對於大客車駕駛勞動條件、勞雇關係、靠行制度及大客車車體安全等結構性問題態度輕忽。

監察院指出，為保障勞工權益，推動實施「一例一休」制度，勞動部有無本於主管機關立場，徹底瞭解並落實檢查大客車駕駛勞動條件狀況？是否符合勞動基準法相關薪給、工作時數、勞工保險等相關規定？有無駕駛「長工時、低薪資」剝削，淪為「血汗孤兒」情形？駕駛是否未能獲得充分休息而有過勞情況？

監察院指出，交通部對於國內車輛靠行制度及其引發勞雇關係爭議，有無深入瞭解其法律關係？有無徹底落實檢查大客車車體，確保行車安全？

監察院說，將從法規制度面及實務執行面深入瞭解，釐清事情真相並究明責任歸屬，避免類此交通意外事故再度發生。1060218

(中央社)