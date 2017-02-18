殺金正男主謀 潛伏在馬國的北韓偵察總局特工 　

馬來西亞星洲網報導，北韓特工以各種身分長期潛伏在馬來西亞及新加坡、印尼。（圖截自星洲網）

馬來西亞報紙18日刊登金正男在機場死亡新聞。馬國及南韓媒體稱，全案可能有北韓偵查總局特工參與，北韓駐馬國大使則稱，馬國官員隱藏某些東西，企圖與敵對勢力勾結。（圖／美聯社）

馬來西亞及南韓媒體透露，策劃及執行毒殺金正男的幕後黑手是北韓偵查總局（RGB），北韓間諜已潛伏在馬國20年，他們負責執行此次暗殺行動。

南韓《東亞日報》今天則報導，馬來西亞警方已掌握在吉隆坡機場暗殺金正男的幕後黑手，其中有來自平壤的李勇（音），經追蹤李勇的護照訊息得知，現年58歲的李勇是隸屬於北韓偵察總局或國家保衛省的北韓特工。

北韓偵察總局全名為朝鮮人民軍總參謀部偵察總局，為北韓負責間諜工作和特種行動的機關之一，其對外名稱是「朝鮮人民軍第586部隊」。RGB受北韓國家安全部管轄，直接向最高領導人金正恩報告。

馬來西亞《星洲日報》稱，根據情報人員聲稱，北韓間諜在過去20年一直在馬來西亞、新加坡和印尼潛伏和活動。馬國及星國是北韓偵查總局的首選。為了融入當地社會，便於長期潛伏，北韓間諜偽裝自己，他們會以建築業中的工程師和技術顧問作為掩飾，他們也經營韓國餐館。

消息人士說：他們利用餐館作為收集情報和監視的主要前線，目標是來訪或常駐這些國家的日本和韓國的政治人物、外交官、企業界人士和商人。

另據中央社今天發自南韓報導，南韓《朝鮮日報》今天在頭版以「被推測為北韓間諜的人在3個月前就進行了暗殺（金正男）行動」為標題，報導了這名被懷疑為北韓間諜的男子故意接近越南女性，搞熟關係後同遊南韓和越南，並擬定了「惡作劇影像」劇本，並率同女性前往吉隆坡機場進行數次模擬噴霧的行動，這意味這件毒殺事是有預謀的犯罪。

南韓《中央日報》今天則在頭版以「嫌疑人士中包括北韓偵察總局幹員」為標題，報導了馬來西亞警方於17日大幅加強邊檢力度，目的在逮捕疑似涉嫌金正男被毒殺事件的北韓籍人士等男性嫌犯。

北韓駐馬來西亞大使姜哲(Kang Chol)則批評馬國官員在金正男事件上，「企圖與敵對勢力勾結」，並隱藏某些東西。

(中時電子報)