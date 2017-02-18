1公尺長綠鬣蜥遭追捕 嚇到「斷尾求生」
1尾長逾1公尺綠鬣蜥，昨天在台東市區逛大街，被民眾發現後，竟然躲進休旅車的輪胎和引擎之間縫隙裡，余姓車主試圖抓牠，無論灑水、棍子戳就是趕不出來，大蜥甚至演出「斷尾求生」，嚇壞一堆人。
縣府農業處人員到場後依舊一籌莫展，最後是台灣國際緊急救難總隊人員趕到，借來堆高機，把車子撐高半公尺，靠著上推下拉終於把這隻頑強的綠鬣蜥活逮。
縣府農業處表示，綠鬣蜥屬家庭寵物，因為是外來種，若主人未出面認領，恐面臨安樂死，現場馬上就有1名盧姓民眾表示願意認養。
(中時)
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