桃園大溪往返捷運永寧站 24日啟用

大溪區往返捷運永寧站公車710路線24日啟用，車身還有Hello Kitty彩繪，相當可愛。(賴佑維攝)

桃園市大溪區往返捷運永寧站公車710路線24日啟用，得標的路得寶集團18日在大溪橋頭停車場展示投入新路線的15輛新式電動公車，包含5款「Hello Kitty彩繪電公車」及1款「哈尼鹿彩繪電公車」，董事長李道豪更宣布啟用至3月2日全線免費搭乘。

(中時)