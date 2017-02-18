阮光民出道作《警賊》睽違十餘年重新出版

漫畫家阮光民在新書分享會中表示，雖然風格與現在的創作不同，《警賊》是他相當有感情的出道作，很高興如今能正式出版。（陳怡誠攝）

「如果黑白兩道都要拜關公，祂到底要保佑誰？」漫畫《警賊》描述警察唐武背負著已逝的昔日搭擋范欽行賄的秘密，照顧著范欽妻女的生活，沒想到卻捲入重重陰謀。「警察的『察』跟『賊』的台語發音幾乎一樣。」表面看不出來，內心卻可能在兩個對立面之中切換，哪個是真實，只有自己最清楚。漫畫家阮光民表示，他想用這個故事隱喻人的內心。

阮光民擅長以在地、鄉土題材融入創作，作品如《用九柑仔店》、《東華春理髮廳》都有濃濃的人情味，然而他出道的第一部作品卻是一部有如電影《無間道》的少年熱血風格警探漫畫。

阮光民在今（18）日下午的新書分享會中表示，以前漫畫家會聘請漫畫助手，幫忙畫背景、貼網點等。他當時就是一邊擔任漫畫家賴有賢的助手，一邊趁晚上下班後畫自己的漫畫創作的連載。

「這個故事最早叫《壞警察》，當時投稿出版社的漫畫比賽得到第一名，2003年開始在《GO漫畫創意誌》連載，原本取名叫《光與闇》，一個月畫24頁。那時候當助手，上下班規律，就有時間畫自己的東西。」

本來阮光民計畫《光與闇》的警察故事畫完，要接著以「七宗罪」為主題創作續篇，沒想到後來雜誌停辦，《光與闇》也就隨著胎死腹中，從未正式出版成書。「我還把《GO漫畫創意誌》裡的連載割下來，自己畫封面，做成單行本。」直到十多年後的現在，才又重新把這個故事找出來，重新出版。

阮光民表示，這次為了將故事劇情描述的更完整，補畫了兩個番外篇。「現在的風格跟以前不太一樣了，要回去重新揣摩有點難。」創作《警賊》的時候，是他當賴有賢的助手的第二年。「當漫畫助手在物質上很辛苦，薪水不高，但心裡很快樂。當時工作室在永和四號公園附近，我常到公園閒逛，就觀察旁邊的派出所，正好當時《無間道》很紅，我就想畫這樣的故事。」

「為了守護自己所愛的人，有時候人會做出連自己都意料不到的事。」《警賊》故事中主角唐武是個警察，在黑白兩道都有朋友，心中雖然有自己的尺，這把尺卻屢屢因為身邊重要的人，不停的被挑戰。他也在辦案過程中發現，昔日正直的夥伴范欽被現實生活所困，甚至只能鋌而走險，最後走上無可挽回的局面。「人很奇怪。一但他人發現自己的落點和醜態時，人寧可去毀滅他人，卻沒勇氣坦然面對、改變自己。」

作為出道作，《警賊》的故事劇情在善惡兩個極端之間拉扯，十分有張力，但阮光民表示，隨著人生閱歷增長，他逐漸覺得人要更溫柔，也讓後來的作品風格愈來愈溫柔。「我逐漸發現，每個人的行為必定會有他後面的原因。」

接下來阮光民會繼續創作《用九柑仔店》系列。他表示，等到《用九柑仔店》結束之後，會考慮回來繼續把《警賊》之後的故事畫完。

(中時)