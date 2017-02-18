中國國研中心談房地產：遏止泡沫膨脹 亦不能捅破泡沫
為了抑制節節高漲的房價，中國政府接連推出調高首付金額、增加房貸利率等政策，今日中國國務院發展研究中心主任李偉針對房地產市場再次強調房子是用來住的，不是用來炒的，要讓住房回歸人民消費品的特質。
同時他也強調防止房地產市場泡沫化的重要性，他表示：「要遏止樓市泡沫膨脹，同時不能捅破泡沫」，未來必須加強房產稅改革，以及建立制度讓房地產穩定發展。
綜合陸媒報導，中國近年積極進行去產能、去庫存、去槓桿、降成本，以及補短版的「三去一降一補」工作。針對房地產去庫存方面，國研中心副主任王一鳴補充道，今年去庫存的重點將在3、4線城市。
王一鳴表示，3、4線城市人口處於淨流出的狀態，造成這些城市的房市純在庫存壓力。至於1、2線城市，因為需求大於供給，導致房價過高，未來要加強土地供應以及人口空間配置，才能有效抑制高房價。
(工商)
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