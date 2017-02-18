禽流感升溫 台南1男餵養野鴿被逮開罰

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台南1名30歲王姓男子今天下午3時許在安平區林默娘公園餵養野鴿，當場被逮開罰新台幣1200元，成為全市首位在禽流感H5N6爆發後因餵鴿被罰的人。

台南市環保局今天派出4名稽查人員到野鴿聚集地稽查，下午3時許在林默娘公園當場撞見王男正以小米餵養野鴿，王男面前群聚一群搶食的鴿子。

環保局人員立刻以違反廢棄清理法，對王男開罰新台幣1200元。

環保局表示，廢清法第27條規定，在指定區域嚴禁飼禽、畜有礙附近環境衛生，以及污染地面、池溏、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物。1060218

(中央社)