台維斯盃男網賽 中華3點連敗輸大陸

台維斯盃男網賽亞大區一級，中華隊和中國大陸隊今天在高雄進行第3點雙打，彭賢尹和莊吉生最後不敵吳迪和張之臻，中華隊3點連續吞敗，確定輸給中國大陸隊。

中華隊昨天2點單打都落敗，因此今天第3點雙打相當關鍵，第1盤彭賢尹率先發球，第2局之後雙方一路互保發球局，將比賽逼進「搶7」，但中華隊以6比7（4比7）輸掉。

接下來2盤，中華隊分別以4比6、3比6落敗，中華隊教練江勁彥表示，大家都盡力了，對於選手拚戰精神及表現，給予高度的肯定，期許選手在台維斯盃的收穫，對未來有所幫助。

獲勝的中國大陸隊晉級4月第2輪賽事，而中華隊必須視4月韓國及紐西蘭的對戰結果，才能決定9月升降賽的對手。1060218

(中央社)