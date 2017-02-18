小病跑大醫院急診漲百元 4月15日上路
衛生福利部今天公告，未經轉診跑醫學中心看病，門診部分負擔將調漲60元，檢傷分類3至5級患者到醫學中心急診，部分負擔漲100元，新規定將於4月15日上路。
衛福部1月底預告修正「全民健康保險保險對象西醫門診、急診應自行負擔之費用」，未來西醫門診方面，未經轉診就跑醫學中心門診，現行新台幣360元調整到420元；若經轉診到醫學中心則只需付170元，到區域醫院部分負擔為100元。
急診方面，若是檢傷分類在3至5級的患者，部分負擔將從現行450元調漲至550元，1至2級的急重症患者則維持現行450元。
衛福部指出，其他保險對象西醫門診、急診應自行負擔費用，依現行規定辦理，新規定4月15日上路。1060218
(中央社)
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