北港燈會迎媽祖聖誕 延長至4月23日

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台灣燈會在雲林吸引參觀人潮，許多民眾希望燈會能延長，北港鎮長張勝智今天表示，北港燈組全部典藏，展期延至媽祖聖誕日當週週日（4月23日）。

台灣燈會在雲林將於明天閉幕，雲林縣府下午舉行燈組典藏會議，北港鎮長張勝智說，鎮公所及民間合作，爭取獲得北港燈區燈組全部典藏，確定北港燈會展延。

張勝智說，觀光大橋、水道頭及巷弄3個燈區燈組，展燈至農曆3月23日媽祖聖誕日，並延長到當週週日的4月23日，讓民眾到北港朝聖賞花燈，共沐法喜。

北港燈會有朝天宮的建築照明新作，夜晚從四方投射的光束，襯托320多年的國定古蹟就是最大燈座，成為台灣燈會首創。

北港還有觀光大橋燈區的百鳥朝鳳、巷弄燈區的傳統花燈與藝閣、水道頭燈區的「魚躍龍門」和「媽祖巒轎、虎爺吃炮、神童點炮、報馬仔、煎盤粿、麵線糊」等迎媽祖、古早味小吃的特色燈組。1060218

(中央社)