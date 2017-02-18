苗縣通霄鎮長徐永煌涉貪 一審判20年
苗栗縣通霄鎮長徐永煌涉嫌與他人共同以借牌方式投標鎮公所標案，圖利所屬特定廠商，被控貪汙、圖利、收受回扣等罪，案經苗栗地院審理，判處有期徒刑共20年，褫奪公權8年。
苗栗地檢署103年間指揮法務部廉政署偵辦起訴苗栗縣通霄鎮長徐永煌涉貪案，經苗栗地方法院審理，今依貪污治罪條例對於主管事務圖利、經辦公用工程收取回扣等罪，判決徐永煌應執行有期徒刑18年6個月，褫奪公權8年，另觸犯其他得易科罰金之罪部分，判決應執行有期徒刑1年6月，合計刑期共20年。
苗栗地檢署指出，徐永煌當選鎮長之前，為營造公司負責人，擔任鎮長後，雖然更換公司登記負責人為其胞姊，但徐永煌仍實際掌控該公司之營運，卻未依公職人員利益衝突迴避法，承包通霄鎮公所辦理之工程採購案。
檢察官調查發現，101年至102年期間，徐永煌與他人共同以借牌投標等不法方式，違法承包11件通霄鎮公所相關標案，獲利約新台幣百餘萬元，並涉嫌圖利特定廠商，於103年8月偵查終結提起公訴。
苗栗縣政府民政處長彭基山表示，根據地方制度法78條規定，鄉鎮市長涉及貪汙罪一審判決有期徒刑以上之刑者，即須「停職」，將於收到法院判決書後，由縣長指派適當人員代理通霄鎮長職務；當事人徐永煌則暫未對外回應。1060218
(中央社)
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