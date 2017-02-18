女控司機言語騷擾 業者調查釐清

1名女子在臉書社團控訴搭乘基隆客運時，司機涉嫌言語騷擾「帶妳出去吃香喝辣」、「妳看妳那麼漂亮腿那麼長」，讓她驚恐不已，下車時忍不住哭了。

基隆客運表示，這名司機今天休假，明天或週一會調閱行車記錄器並約談司機還原事實真相，待正式調查結果出爐後，會進一步處置。

女子指控，昨天晚間10時30分，搭乘基隆客運末班車，從板橋開往金山的953車次，當時車上剩下2、3名乘客，司機先是告訴她怎麼搭會很省錢，車輛開到大武崙後，司機講話越來越奇怪，還拿出手機要她加LINE。

女子不願，司機卻說「反正妳眼光很高啦 看不上別人啦」，之後更是變本加厲，「我離婚單身很多年啦」、「搞不好還可以交往」、「我帶妳出去玩啊」、「帶妳出去吃香喝辣」、「妳看妳那麼漂亮腿那麼長」。

女子忍無可忍，由於當時車輛就快往萬里山上行駛，她擔心到時手機會失去訊號，只好提前在武聖街下車，一下車就忍不住哭了起來。1060218

(中央社)