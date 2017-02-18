新竹縣湖口雞屍 驗出H5亞型禽流感病毒

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新竹縣湖口鄉羊喜窩段16日遭人發現400餘隻死雞，日前送家畜衛生試驗所檢驗，結果今天出爐，為H5亞型家禽流行性感冒病毒陽性反應，新竹縣農業處指出，尚無法確定是否為高病原性病毒，須待近一兩日精細檢驗，但新竹縣家畜疾病防治所已監測發現地直徑3公里內養殖場，並消毒，丟棄者身分仍持續追查中。

湖口鄉、新埔鎮交接的羊喜窩段16日被發現大量雞屍，且經過曝曬已長蛆、發臭，新竹縣農業處、家畜疾病防治所、環保局、警察局等單位，分別前往採樣、消毒、蒐證，並將檢體送往家畜衛生試驗所檢驗，呈現H5亞型家禽流行性感冒病毒陽性反應，農業處指出，是否為高病原性病毒，仍待檢驗。

家畜疾病防治所指出，發現時已消毒直徑3公里內範圍，並監控範圍內的養殖場，農業處則表示，發現地直徑內1公里，未有其他養殖場。至於丟棄源頭，警方、相關單位仍在追蹤。

新竹縣目前禽類養殖場所分別有色雞39場、白肉雞19場、蛋雞8場、種雞5場、蛋鴨5場，總飼養數量119萬餘隻，目前均未傳出異狀。新竹縣衛生局日前針對縣內市售禽肉蛋類產品販售情形，會同衛生福利部食品藥物管理署中區管理中心稽查，市場禽肉販售業者17家、蛋品販售業者3家，均未發現有非法屠宰產品。前往會勘的工作人員，每日也收到衛生局電話聯繫，追蹤健康狀況。

(中時)