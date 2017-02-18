新竹縣湖口雞屍 驗出H5亞型禽流感病毒
新竹縣湖口鄉羊喜窩段16日遭人發現400餘隻死雞，日前送家畜衛生試驗所檢驗，結果今天出爐，為H5亞型家禽流行性感冒病毒陽性反應，新竹縣農業處指出，尚無法確定是否為高病原性病毒，須待近一兩日精細檢驗，但新竹縣家畜疾病防治所已監測發現地直徑3公里內養殖場，並消毒，丟棄者身分仍持續追查中。
湖口鄉、新埔鎮交接的羊喜窩段16日被發現大量雞屍，且經過曝曬已長蛆、發臭，新竹縣農業處、家畜疾病防治所、環保局、警察局等單位，分別前往採樣、消毒、蒐證，並將檢體送往家畜衛生試驗所檢驗，呈現H5亞型家禽流行性感冒病毒陽性反應，農業處指出，是否為高病原性病毒，仍待檢驗。
家畜疾病防治所指出，發現時已消毒直徑3公里內範圍，並監控範圍內的養殖場，農業處則表示，發現地直徑內1公里，未有其他養殖場。至於丟棄源頭，警方、相關單位仍在追蹤。
新竹縣目前禽類養殖場所分別有色雞39場、白肉雞19場、蛋雞8場、種雞5場、蛋鴨5場，總飼養數量119萬餘隻，目前均未傳出異狀。新竹縣衛生局日前針對縣內市售禽肉蛋類產品販售情形，會同衛生福利部食品藥物管理署中區管理中心稽查，市場禽肉販售業者17家、蛋品販售業者3家，均未發現有非法屠宰產品。前往會勘的工作人員，每日也收到衛生局電話聯繫，追蹤健康狀況。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。