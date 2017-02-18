上網為孫買巧克力 清潔婦遭詐150萬

警方提醒民眾，以網購衍生的詐騙手法，都有固定流程，遇到時需要小心提防。（北市警局提供）

北市53歲的吳姓婦人，平時從事清潔打掃工作，日前透過手機群組，發現某網路超市強打「有機巧克力」廣告，售價1500元，吳婦看後十分心動，想到小孫女平時也愛吃甜食，於是下單購買。

2天後吳婦卻接獲「網路超市」員工來電，表示吳的訂單，因內部作業錯誤，將吳設定為「經銷商」，吳的戶頭會被銀行連續扣款12次，總計1萬8000元，吳婦聽後十分慌張，對方則表示有辦法取消，會再有「銀行專員」跟她聯繫。

約3分鐘後「行員」來電，要求吳前往ATM操作，吳於是前往附近提款機，在對方指示下，又莫名匯出1萬多元，此時歹徒告知無法修正，必需將名下的定存解除，再到提款機操作才能取消，吳婦信以為真，到銀行將150萬定存解除，最後將存款全數匯給對方，發現對方掛斷、失聯，這才驚覺遭騙，痛不欲生，全案正由北市警方偵辦中。

台北市刑大技正孫福佐表示，網路購物快速又方便，以往年輕族群使用頻率較高，隨著網路、智慧型手機普及，現在連家庭主婦、婆婆媽媽都開始加入網購行列，若平常忙於家務，疏於了解社會時事，就很容易被詐騙老梗所騙而損失慘重。

警方提醒民眾，詐騙集團會利用熱門、低價商品吸引被害人上鉤，例如明星演唱會門票，民眾常因無法在官網順利搶票，轉向網上求票，不少騙徒看準這一點，假意在網拍平台、臉書購物社團賣票，要求利用Line或臉書私訊交易，待被害人匯款後，旋即人間蒸發，讓被害人求償無門。所以使用網路購物應選擇有信譽、交易紀錄良好的賣家，在公開的網購平台下標，並使用第三方支付，才能確保交易安全。

此外，詐騙集團會以駭客技術入侵購物網站，取得被害人交易資料後，利用網路客服下班時間撥打電話給被害人，以誤設經銷商、解除分期付款設定為由要求操作ATM。如果網路購物、訂房、訂票後，接獲任何可疑電話，應立即撥打165專線查證，或等上班時間再撥打業者客服電話確認，且切勿依陌生人指示操作ATM，以免遭詐。

警方表示，詐騙手法日新月異，台北市政府警察局已建立「反詐騙小金剛」臉書粉絲團，隨時宣導最新的反詐騙資訊。另設置檢舉詐騙專線電話：2381-7263，對於提供線索協助破案民眾，最高核發20萬元獎金，希望藉由警民合作力量，共同打擊犯罪，遏止詐騙歪風。

(中時)