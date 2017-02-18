今年燈會最勵志 燈王燒毀3天「浴火重生」

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20名受刑人花3天修復的燈王，骨架還是原來的，修復後更漂亮了。（周麗蘭攝）

耗時8個月製作、展出期間被燒毀的燈王「天女仙樂報吉，祥鳳展翅衝雲霄」。（周麗蘭攝）

指導台中監獄受刑人做出燈王的工場管理員蔡承宏（中）、教誨師楊書芳（左）替受刑人領獎，兩人緊握著燈王獎座與有榮延，右是雲林縣教育處長梁恩嘉。（周麗蘭攝）

台中監獄受刑人花8個月製作的「天女仙樂報吉」花燈，獲得2017年台灣燈會花燈競賽機關團體組燈王殊榮，展出第二天卻遭燒毀，20名受刑人捨不得心血白費，日夜趕工3天修復，勵志又感人，是今年燈會最勵志的花燈。

2017台灣燈會全國花燈競賽18日在虎尾國小舉行頒獎典禮，縣長李進勇看到台中監獄的代表笑得特別欣慰，工場主管蔡承宏、教誨師楊書芳顯得光榮。

台中監獄20名受刑人的共同作品「天女仙樂報吉，祥鳳展翅衝雲霄」，勇奪機關團體組燈王，描繪天女吹奏著音樂洋溢柔和、鳳凰展示飛翔，但燈會開幕才隔天（12日）就遭隔壁電線走火的龍王花燈波及，燒得面目全非。

教誨師楊書芳說，從新聞得知作品被燒毀時，大家都有點難受，因為受刑人不能外出，趕緊通知雲林縣府盡快把作品運回，因為受刑人不捨只有展出2天，長官也希望全力修復。

工場主管、也是花燈指導老師的蔡承宏說，作品還沒回來時，原班人馬就已開始準備材料、工具，一看到燒得焦黑的天女，沒有氣憤只有一點難過，二話不說就動手修理，幸好鐵絲骨架還完整。

20名受刑人大多是因毒品案入獄，刑期從幾年到25年不等，其中一半去年做過花燈，一半是素人，對燈王都有革命情感。

楊書芳表示，最困難的是電線，一條一條檢查，數目多到數不清，「同學」們從早上8點接力做到晚上10點，挑燈夜戰修燈，獄方提供宵夜，完工時大家又開心又欣慰。

蔡承宏說，修復的仙女與原作一模一樣但更漂亮，顏色做了調整，也多了同學修復花的「精神」。

縣長李進勇表示，這起事件讓大家看到創作者的堅決毅力，幾個月才能修好的作品，三天就修復完成，這就是2017燈會的精神指標。

台中監獄今年提交五件作品包辦四個獎項，一件燈王，一件特優，一件優等，一件佳佐。去年也曾獲一件燈王，指導者也是蔡承宏。

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(中時)