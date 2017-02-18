韓國瑜：當選國民黨主席要讓所有黨員感動

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韓國瑜南下高雄拉票受到農會幹部熱烈支持。(林雅惠攝)

農會改選前夕，宣布參選國民黨主席的台北市農產運銷公司總經理韓國瑜南下高雄拉票，在美濃農會與各區總幹事座談，受到農會幹部們熱烈支持，韓國瑜比喻自己四年來讓農民感動，未來擔任黨主席，也要讓所有黨員感動。

韓國瑜今天下午1時30分抵達美濃區，高市美濃、六龜、里港、大社農會及屏東南州農會總幹事等人出席，為韓國瑜加油打氣，強調全力為韓拉票，讓他順利當選國民黨主席。

美濃農會總幹事鍾清輝說，韓國瑜在這幾年擔任台北農產運銷公司總經理，讓農產公司的拍賣更加公開、透明化，農民可以24小時透過App看到農產拍賣情形，減少菜蟲發生，另他也要求拍賣源到產地跟農民一起生活學習，國民黨欠缺的就是公開、透明化，他相信韓國瑜可以帶領國民黨走向公開、透明化，他願意出來投他一票。

大社農會總幹事陳宏誠，韓國瑜擔任總經理這四年來，實實在在做事，為農民增加至少100億的收入，值得農民認同肯定，目前已經進行農會聯署，全力支持讓韓國瑜當選黨主席。

六龜農會總幹事邱蘭英說，韓國瑜對農民貢獻很大，國民黨需要這種人才，她雖然不是國民黨，但會請農會會員全力支持韓。

韓國瑜說，國民黨改革必須要從自身做起，他當選黨主席，未來要讓所有國民黨黨員感動，就像他讓全國農民感動一般，帶領國民黨成為強而有力的在野黨。

(中時)