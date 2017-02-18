發言凸槌 賀陳旦、林美珠被質疑躲媒體

交通部長賀陳旦與勞動部長林美珠因遊覽車翻車事件惹議，今天又被質疑出席行政院共識營未走大門，刻意躲媒體。

國道5號13日發生賞櫻團翻車事件，造成33人死亡。交通部長賀陳旦14日前往二殯致哀，在離去時突然說「各位死者保重，大家都要保重。」在場媒體都傻眼，之後官員替他解釋是媒體收音太差。17日國民黨籍立委王育敏質詢何時下台，賀陳旦愣住反問：「蛤！現在嗎？」

另外，勞動部長林美珠則說，遊覽車司機等遊客這段時間不受雇主拘束、自由支配，就算休息，「可以把門關起來，散散步、做做操、聽聽音樂」。勞動部18日發出新聞稿補充，表示只要受雇主指揮監督或受命等待提供勞務之時間，就算是工作時間。

根據中央社報導，行政院18日下午舉辦「政務團隊工作會議」（共識營），賀陳旦與林美珠到場時，都未走一樓大門，遭質疑是因爭議而刻意躲避媒體。

不過，徐國勇中場休息受訪時則為兩人緩頰，他表示自己也沒走正門，因為他的車停在地下室，直接從停車場上樓，「我不會走到一樓，給大家看一看再上樓，因為這違反人性嘛」。

(中時電子報)