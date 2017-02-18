拍賣場竊百萬藝品 警逮共犯送辦

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基隆1家海關拍賣場上月遭竊賊闖入，竊取戒指、手鐲、珠寶等財物，損失200萬元，事發2天，警方先逮捕主嫌陳男，昨天再查獲共犯蔡男，訊後移送法辦。

警方調查，有多項竊盜前科的48歲的陳男，1月23日凌晨1時多，頭戴鴨舌帽，手持手電筒，夥同46歲的蔡男，前往基隆市基金二路的海關拍賣場，從賣場的防火巷攀爬到2樓，打開窗戶闖進屋內行竊，偷走戒指、手鐲、珠寶等物品，市價約新台幣200萬元。

專案小組以車追人，1月25日先在台北市南港區一處民宅查獲陳男，陳男當時還嚇到全身蜷曲躲在架高約45公分的地板內，並瞎扯「我在裡面睡覺」，經移送複訊後，法官裁定陳男收押。

警方持續擴大追查贓物流向，昨天下午3時多，前往台北市士林區再逮蔡男，並查獲10只玉石手環、4串項鍊、25只珠寶戒指和千手觀音神像木雕等證物。

經被害人比對財物後確認無誤，店家並對警方鍥而不捨精神，並追回大部分財物表達感謝。警方訊後將蔡男依竊盜、贓物罪嫌，將蔡男移送基隆地檢署偵辦。1060218

(中央社)