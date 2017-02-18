拍賣場竊百萬藝品 警逮共犯送辦
基隆1家海關拍賣場上月遭竊賊闖入，竊取戒指、手鐲、珠寶等財物，損失200萬元，事發2天，警方先逮捕主嫌陳男，昨天再查獲共犯蔡男，訊後移送法辦。
警方調查，有多項竊盜前科的48歲的陳男，1月23日凌晨1時多，頭戴鴨舌帽，手持手電筒，夥同46歲的蔡男，前往基隆市基金二路的海關拍賣場，從賣場的防火巷攀爬到2樓，打開窗戶闖進屋內行竊，偷走戒指、手鐲、珠寶等物品，市價約新台幣200萬元。
專案小組以車追人，1月25日先在台北市南港區一處民宅查獲陳男，陳男當時還嚇到全身蜷曲躲在架高約45公分的地板內，並瞎扯「我在裡面睡覺」，經移送複訊後，法官裁定陳男收押。
警方持續擴大追查贓物流向，昨天下午3時多，前往台北市士林區再逮蔡男，並查獲10只玉石手環、4串項鍊、25只珠寶戒指和千手觀音神像木雕等證物。
經被害人比對財物後確認無誤，店家並對警方鍥而不捨精神，並追回大部分財物表達感謝。警方訊後將蔡男依竊盜、贓物罪嫌，將蔡男移送基隆地檢署偵辦。1060218
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。