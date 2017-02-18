中市考察歐洲最大影城 洽商跨國合作

台中市新聞局長卓冠廷率團前往歐洲考察影視產業，他今天說，此行造訪歐洲規模最大的巴貝爾斯堡影城，雙方就影視發展交換意見，未來將進一步洽商各項合作計畫。

德國上週舉辦年度盛事的「柏林影展」，卓冠廷率團前往考察歐洲影視產業發展趨勢，並造訪全歐洲規模最大、歷史最悠久、使用率高居全球前茅的巴貝爾斯堡影城（Studio Babelsberg）和媒體創新中心。

卓冠廷表示，這次考察成果及收穫豐碩，德國在影視工業的成熟發展、和政府及民意代表的支持，令人感到佩服，盼能將相關影視設施規劃和營運經驗帶回台中，持續與參訪單位保持密切聯繫，以增加未來跨國合作機會。

卓冠廷說，在參訪柏林市內重要影視場館後，對於德國政府及民意代表給予影視產業發展的全面支持並維持其獨立性印象深刻。

他表示，幾乎所有參訪的影視場館，都獲得柏林市政府或州政府，甚至聯邦政府的資金挹注，顯示影視和內容產業的發展，在德國受到高度重視，也因為穩定的財源，提供影視機構更大的發揮彈性和空間。

卓冠廷認為，其中，「巴比倫電影藝術之家」靈活、多元的經營方式及理念，將作為辦理台中中區藝術電影沙龍的參考；而位於「Sony Center」的德國電影電視博物館和電影電視學院，其展覽、電影歷史的論述方式和影視專業教育的養成，將作為未來水湳「中台灣電影中心」和中市影視教育推廣的參考依據。1060218

(中央社)