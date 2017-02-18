打造綠能生態園區 林佳龍：只許成功

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台中外埔堆肥廠將轉型為綠能生態園區，台中市長林佳龍今天視察進度表示，市府打造綠能生態園區，採用稻稈氣化發電，將垃圾變黃金，他說，「只許成功、不許失敗」。

林佳龍在台中市環保局長白智榮陪同下，前往外埔堆肥廠區視察並聽取簡報，宣示市府活化閒置堆肥廠區、推動綠能轉型的決心。

林佳龍表示，市府打造綠能生態園區，採用稻稈氣化發電，將垃圾變黃金，創下三個全國第一，包括成為全國最大的稻桿氣化發電廠、最大的綠能發電廠及最大的廚餘發電廠，響應中央「循環經濟、再生資源」的政策方向。

白智榮指出，大甲、外埔、后里及大安等區的稻田面積達4000公頃，約5萬噸農作稻稈，經稻稈氣化發電，初估每年可產生5000萬度的電力，提供1萬4300戶家庭一年用電量，每年可減少碳排量達2萬6000公噸。

廚餘回收再生則初估發電量約每年540萬度，約可提供1550戶家庭一年用電量，每年可減少碳排量達6144噸。1060218

(中央社)