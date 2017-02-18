打造綠能生態園區 林佳龍：只許成功
台中外埔堆肥廠將轉型為綠能生態園區，台中市長林佳龍今天視察進度表示，市府打造綠能生態園區，採用稻稈氣化發電，將垃圾變黃金，他說，「只許成功、不許失敗」。
林佳龍在台中市環保局長白智榮陪同下，前往外埔堆肥廠區視察並聽取簡報，宣示市府活化閒置堆肥廠區、推動綠能轉型的決心。
林佳龍表示，市府打造綠能生態園區，採用稻稈氣化發電，將垃圾變黃金，創下三個全國第一，包括成為全國最大的稻桿氣化發電廠、最大的綠能發電廠及最大的廚餘發電廠，響應中央「循環經濟、再生資源」的政策方向。
白智榮指出，大甲、外埔、后里及大安等區的稻田面積達4000公頃，約5萬噸農作稻稈，經稻稈氣化發電，初估每年可產生5000萬度的電力，提供1萬4300戶家庭一年用電量，每年可減少碳排量達2萬6000公噸。
廚餘回收再生則初估發電量約每年540萬度，約可提供1550戶家庭一年用電量，每年可減少碳排量達6144噸。1060218
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。