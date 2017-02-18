台中新市旗票選 明台高中教師作品奪冠
台中市新聞局舉辦市旗徵選，兩階段票共有超過4萬5000名市民參與，結果由明台高中教師張文諺奪冠，獲新聞局長卓冠廷頒發第一名獎牌及獎金8萬元。
台中市舉辦市旗徵選，邀請市民參與設計及票選市旗，結果由明台高中教師張文諺奪冠，後續將邀請專業設計團隊協助創作者討論調整，讓市旗作品更符合設計初衷及被廣為應用，展現最佳效果。
卓冠廷17日下午前往明台高中，頒發第1名獎牌及8萬元獎金給張文諺，明台高中董事長林芳?、校長林垂益、副校長林承俊等人均到場見證，在校學生也共襄盛舉，一起分享喜悅。
卓冠廷表示，這次市旗徵選活動，大膽結合網路科技，透過市府i-Voting平台舉辦票選，短短兩個月就有889件參賽作品，投稿相當踴躍。
卓冠廷指出，網路上對市旗票選有許多聲音，過程中有鼓勵也有挑戰，市府秉持鼓勵市民參與公共事務精神，最終兩階段票選超過4萬5000名市民參與，創下i-Voting平台啟用以來新高紀錄。
卓冠廷指出，張文諺任教於明台高中室內設計科，在明台高中服務已超過10年，過去獲獎無數，包含在衛生局食安標誌圖騰競賽經專家評選獲得第1名，相當傑出。他在第1階段票選中以第6名進入第2階段，最後獲2961高票奪冠。
張文諺說，台中是座深具文化歷史的城市，近幾年的市政建設更為環境帶來許多改變，因此他以「中」字結合城市建設，呈現台中的繁榮與文化底蘊。1060218
(中央社)
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