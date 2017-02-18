中市府與11家企業簽約 推社企供應鏈

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台中市政府經濟發展局今天與11家企業及非營利組織簽署合作備忘錄，將攜手打造社企供應鏈，朝「銀髮醫療照護」、「弱勢就業」及「在地特色文創」等3目標邁進。

為拓展台中在地企業、社會企業及非營利組織的發展，台中市經濟發展局推動「社會企業推廣計畫」，繼去年12月「銀航舵手─銀髮世代的社企領航員」系列活動，今天持續以「共享照顧、青銀共榮」為題，舉辦長照社企國際研討會，更與11家企業及非營利組織簽署合作備忘錄。

台中市副市長林依瑩表示，市府今天與11家台中在地企業及非營利組織，共同簽署合作備忘錄，攜手推動台中的社會企業；市府對於推動社企不遺餘力，銀髮、農業、綠能美化，都是推動社企的重點，今年B Corp亞洲年會將於5月初在台中舉辦，整個國際社企將為台中注入新的活力。

經濟發展局長呂曜志指出，台中市期望打造全台最好的社企供應鏈，以今日研討會主軸「銀髮照護」而言，其相當需要高科技輔具及友善醫療服務，盼藉由簽署合作備忘錄，讓更多企業、非營利組織與市府共同合作，推動社會企業育成。

此外，市府也向中央申請3年新台幣1200萬元經費持續投入「銀髮醫療照護」、「弱勢就業」及「在地特色文創」等3個聚焦目標，除了地方與中央政府的合作，若加上民間力量更能發揮加乘效果，彼此相輔相成。1060218

(中央社)