許宗力遭疑投桃報李 呂太郎否認

司法院長許宗力因舉薦司改會成員尤伯祥等人擔任司改國是會議律師代表，遭外界質疑「投桃報李」，司法院秘書長呂太郎說，這不是許宗力可以個人決定的，沒有「投桃報李」。

司法院今天舉行記者會，由呂太郎發言，強調配合總統府司法改革國是會議，先推動多項變革，部分措施須先修法。

媒體提問，許宗力上任前，獲民間司改會推崇出任司法院長，許宗力最近則舉薦司改會成員尤伯祥等人擔任司改國是會議律師代表，尤伯祥確定當選律師代表，是否有「投桃報李」之嫌？

呂太郎指出，許宗力為司改國是會議副召集人，怎麼選出律師代表是司改國是會議籌備委員會在選，不是許宗力可以個人決定的，沒有「投桃報李」；憑良心講民間司改會有既定主張，雙方在職權上沒有衝突。1060218

(中央社)