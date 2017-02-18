夫妻火災獲救 消防分隊贈花表謝意
今年2月12日深夜，鳥松區大埤路某棟大樓發生火警，現場2樓火舌竄出火勢猛烈、濃煙密佈，驚傳起火戶一家大小5人受困家中等待救援情況相當危急，在消防人員及時搶救下成功救出全家人，獲救夫妻今天至消防隊致贈花束表達感謝之意。
鳥松消防分隊今天到該大樓實施災後訪視與防火宣導，由於火災發生不久現場吸引許多住戶到場聆聽，消防人員教導住戶消防常識和逃生避難要領，並實地操作大樓室內消防栓。獲救民眾雖忙著災後復原，本於社會責任特別到場分享自己在火場裡的親身經歷，說明火場裡濃煙的可怕，也呼籲在座的住戶一定要做好火災的預防。
獲救民眾為感謝消防人員冒險犯難與及時搶救，讓一家人得以全身而退且未造成其他住戶延燒，生命及財產的損失都降到最低，特別到消防隊致贈鮮花感謝辛苦救災的消防人員。
(中時)
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