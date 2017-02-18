成功救出大人 余靖現在要救小孩
綁架救援國際專家余靖（Gene Yu），3年前見義勇為、遠赴南海救出國人張安薇，實際上他也曾參與孩童綁架的救援事件，全球手機監控軟體KidGuard 最新表示，佘靖最新加入KidGuard的顧問團隊，準備運用先進的軟體技術，來協助家長了解孩童線上網路世界的所有互動訊息以及紀錄，以減少、並阻止孩童綁票事件的發生。
余靖目前與友人合作創辦BlackPanda新事業，並擔任執行長的職務。BlackPanda的核心業務，集結了國際級的特種部隊經驗、方法論、高階網路安全技術，加上可信任的當地合作夥伴，共同保護客戶的資產，無異是先進科技加上維安部隊的超高能力。
余靖表示，在有執法人員、家長、非營利組織的合作與整合之下，KidGuard將更能基於孩童的安全考量， 為孩童減少許多可能的威脅，例如網路霸凌、網路性侵害及綁架等，都是父母或學校感到相當棘手的議題。
在救援隊團需要真正出馬前，KidGuard採取預防作法，率先發行免費的線上手冊，手冊內容主要在協助家長，如何在適當的保護孩童下，同時也顧及孩子在意的隱私權，《如何變身美國CIA探員，監控孩童的簡訊》手冊，內容包含父母親相關議題，甚至到科技方面的知識技術。
(工商)
關鍵字：余靖
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