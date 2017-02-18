中市府與11家企業簽署合作備忘錄,攜手推動社會企業育成

今日活動也邀請台中市社會企業於不老夢想125號辦理「社企逛逛」市集。(馮惠宜攝)

為拓展台中在地企業、社會企業及非營利組織的發展，台中市政府經濟發展局推動「社會企業推廣計畫」，繼去年12月「銀航舵手-銀髮世代的社企領航員」系列活動，18日持續以「共享照顧、青銀共榮」為題，舉辦長照社企國際研討會，更與11家企業及非營利組織簽署合作備忘錄，期望攜手打造全台最好的社企供應鏈，朝「銀髮醫療照護」、「弱勢就業」及「在地特色文創」3目標邁進。

今日活動除簽署合作備忘錄，也邀請台中市副市長林依瑩、香港社會企業Easycare創辦人雷芷卉、立法委員余宛如、市府經濟發展局長呂曜志進行座談與分享，隨後也在不老夢想125號(原台中市長官邸)舉辦社企逛逛市集及講座，期望以多元交流，讓台中市社會企業與社會創新能量被更多人看見。

林依瑩表示，18日市府與11家台中在地企業及非營利組織，共同簽署合作備忘錄，攜手推動台中的社會企業；市府對於推動社企不遺餘力，銀髮、農業、綠能美化，均是推動社企的重點，今年B Corp亞洲年會將於5月初在台中舉辦，整個國際社企將為台中注入新的活力。

經濟發展局長呂曜志指出，台中市期望打造全台最好的社企供應鏈，以今日研討會主軸「銀髮照護」而言，其相當需要高科技輔具及友善醫療服務，盼藉由簽署合作備忘錄，讓更多企業、非營利組織與市府共同合作，推動社會企業育成。

(中時)