聽不下去！「有林美珠這種部長 還需要慣老闆嗎？」
遊覽車翻覆事件駕駛逾14小時的工時惹議，勞動部長林美珠在總質詢時竟說，駕駛在旅客下車觀光後的等待時間，不算工時，「他可以把車門關起來，他可以去散散步，可以去做做操，他也可以去聽聽音樂」。前國民黨青年團長蕭敬嚴憤怒說，大家真的聽不下去！「有這種勞動部長，還需要慣老闆嗎？」
蕭敬嚴不滿說，那以後餐廳服務生只要沒有端菜也不算工時，工程師只要手不在鍵盤上也不算工時，記者只要沒在報新聞也不算工時，廚師只要沒有在做菜也不算工時，勞動部長只要沒有開口講幹話，也不算工時了！
網友猛酸林美珠說：「擦屁股越擦越髒。」「剛上任腦袋就灌水了，民進黨都只有這種三流的部長嗎？」「x⋯我醉了我」「官員用心良苦，立委有開會才能算上班。」「人家可是表姐呢，在罵的人等等去查你是不是不當黨產。」
(中時電子報)
文章來源：蕭敬嚴臉書
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