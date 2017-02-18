大馬衛生部長：遺體檢驗程序沒有捷徑

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馬來西亞衛生部長蘇巴馬廉（Subra Maniam）今天說，北韓雖然可拒絕或不贊成大馬對金正男遺體檢驗程序，不過，檢驗程序沒有任何捷徑，北韓要尊重大馬的法律。

包括馬來西亞中國報、新加坡聯合早報即時新聞等今天引述蘇巴馬廉的話說，馬來西亞有自己的一套法律，待所有的程序完成後，檢驗報告就會出爐，北韓必須尊重馬來西亞的法律程序。

中國報報導說，大馬內閣在周三會議決定，金正男是在大馬遇難，因此要繼續執行驗屍程序。

聯合早報報導，蘇巴馬廉認為，金正男是在大馬意外身亡，大馬有責任執行應有的解剖檢驗程序、毒理檢驗，再決定如何進行下一步行動。

對於檢驗報告何時出爐，蘇巴馬廉說，希望能在這兩天內完成。

蘇巴馬廉今天是在出席一項公開活動後的記者會中，針對金正男遺體檢驗等相關問題表示看法。

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日上午在吉隆國際機場準備登機前遇刺身亡，大馬警方根據目前已落網女子供詞，抽絲剝繭拼湊事實真相。1060218

(中央社)