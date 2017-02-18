父子掛帆布摔死 勞工局：未確實用安全帶

高市勞工局今天說，架設立委趙天麟帆布看板摔死的郭姓父子，當時攀上頂樓鐵架調整帆布失足墜落，初判肇因是未確實使用安全帶；兩人為自營雇主且已罹災，全案無法令究責問題。

郭姓父子上午於前金區五福三路及中華路口大樓外牆，架設195呎乘30呎的帆布看板，從約24公尺高處掉落地面，雙雙頭部重創當場死亡。

高雄市政府勞工局勞動檢查處長周登春獲報率同仁至現場調查災害發生原因，經初步現場查證，並根據目擊作業員工描述，當時郭姓父子由現場4樓頂樓攀爬上鐵架，至上方調整帆布時墜落，兩人雖有使用安全繩索，但初判兩人於高處作業時未確實使用安全帶。

周登春說，罹災父子為自營雇主且已罹災，因此無職業安全衛生法令責任追究問題。

勞工局長鄭素玲表示，事發第一時間已派員與家屬聯絡慰問，會積極協助後續慰助事宜。

周登春指出，廣告招牌架設吊掛作業風險高，向來是重點檢查對象，勞檢處持續進行不定點動態稽查，今年以來已實施12場次，有1家業者違反職業安全衛生法令規定遭裁罰新台幣6萬元，今後仍將持續列為重點實施專案檢查，近期也將邀業者參與作業安全宣導會，以提升業者安全意識。

他表示，廣告架設等高處作業，勞工於高差在1.5公尺以上場所上下時，應設置能使勞工安全上下的設備；另在高度2公尺以上處所作業，勞工有墜落危險，應架設施工架、使用合格高空工作車或其他方法設置工作台。如設置工作台有困難則應採取張掛安全網、使勞工使用安全帶等防墜措施。

趙天麟與郭姓父子倆相識10多年，高雄氣爆發生後，從事戶外帆布看板施工的郭姓父子即放下手邊工作，加入苓雅區公所受災戶修繕志工隊，以回收的帆布、鐵線、鋼釘、尼龍繩等工具，協助受災民宅填補破損屋頂，解決災民「屋漏偏逢連夜雨」的苦楚。

中午一場施工意外奪走郭姓父子，令郭家人難以接受，高雄地檢署檢察官下午至高雄市立殯儀館相驗父子倆屍體，家屬哀痛逾恆，不願面對媒體。趙天麟及其團隊也低調不願表示意見。1060218

(中央社)