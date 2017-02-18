洽購陸大潤發？阿里巴巴：沒興趣
中國大潤發待價而沽，外傳阿里巴巴、騰訊和蘇寧都有意搶親。但彭博今天報導，阿里巴巴透過電郵聲明表示，對中國大潤發「沒有興趣」。
市場近期傳聞，中國大陸電子商務巨擘阿里巴巴集團有意購買中國大潤發，打通線上到線下最後一哩布局，激勵控有中國大潤發的高鑫零售近期股價飆漲。
但高鑫零售17日晚間在香港交易所公告，目前與「蘇寧」等第三方就潛在合作進行的討論仍屬非常早期階段，無法保證將進行任何相關交易，並澄清第三方不包括「阿里巴巴」或「騰訊」。
如今阿里巴巴也主動澄清，對中國大潤發「沒有興趣」（not interested）。
潤泰集團旗下子公司潤泰全球股份有限公司（潤泰全）發言人李天傑16日說，對阿里巴巴有意購買中國大潤發的傳聞「目前無所悉」。
根據公告，在香港上市的高鑫零售17日下午暫停交易後，預定20日上午於香港聯交所恢復買賣。1060218
(中央社)
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